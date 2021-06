Chelsea-Hakimi? Idea Loftus Cheek. “Ricorda un calciatore Inter e un suo gol al Milan”

Nel pacchetto per il marocchino potrebbe essere inserito anche il centrocampista del Chelsea che viene però da un percorso particolare

L'ultimo nome che è stato fatto nell'ambito della trattativa tra Chelsea e Inter, come contropartita per la cessione di Hakimi, è quello di Ruben Loftus-Cheek.La Gazzetta dello Sport lo definisce 'un profilo interessante'. Anche alla luce della situazione a centrocampo ancora tutta da valutare. Era dei Blues già all'epoca di Conte ma non lo aveva in pratica mai impiegato (mezz'ora in Premier nella stagione '16-'17). Dopo essere stato in prestito al Crystal Palace, con Sarri è riuscito ad avere più spazio. Per questo si parla di lui anche in orbita Lazio.