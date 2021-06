Inter, un obiettivo di mercato e il no alla Juve nel 2017: “Perché ho rifiutato”

Un interessante retroscena di mercato che risale a qualche anno fa e riguarda un obiettivo dei nerazzurri guidati da Inzaghi

È Facundo Torres il nome nuovo in ottica Inter per la fascia sinistra. E La Gazzetta dello Sport svela un interessante retroscena di mercato sull’esterno classe 2000.

Come riporta Gazzetta, “nel 2017 ci prova la Juve: "Volevano portarmi in Italia ma ho scelto di continuare a lavorare qui: ho deciso con la mia famiglia di restare". Torres esordisce in Primera Division nell’estate 2020, sulla panchina c’è Diego Forlan: 2-0 e subito gol per sbloccare il match, contro il Boston River. Ovviamente grazie a una conclusione mancina”, si legge.