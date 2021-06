UFFICIALE – Inter, raduno l’8 luglio ad Appiano Gentile: inizia l’era Inzaghi

La società nerazzurra ha reso noto la data in cui la squadra si ritroverà per iniziare a lavorare in vista della nuova stagione

Alessandro Cosattini

Si avvicina la ripartenza per l’Inter, che sarà guidata da Simone Inzaghi e non più da Antonio Conte nella stagione 2021/22. Ora è ufficiale anche la data in cui i nerazzurri si ritroveranno per iniziare a lavorare con il nuovo allenatore.

Questa la nota diramata dall’Inter sul sito ufficiale: “Ancora qualche giorno, poi sarà il momento di iniziare a correre verso l'inizio del nuovo anno sportivo. Dopo la conquista dello Scudetto numero 19 la squadra nerazzurra si ritroverà giovedì 8 luglio al Centro Sportivo Suning per il via ufficiale delle attività in vista della stagione 2021/2022.

Il gruppo, agli ordini del nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, andrà poi via via completandosi con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali”, si legge.