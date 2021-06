Inter, Inzaghi e la richiesta Radu: c’è una strategia chiara dietro la scelta

Tutti i motivi per cui il nuovo allenatore nerazzurro ha chiesto alla società di provare a chiudere per l'esperto difensore mancino

Così Sky sul sito: “Le strade di Simone Inzaghi e di Stefan Radu, separatesi dopo l'addio dell'allenatore alla Lazio, potrebbero ricongiungersi molto presto. Il difensore classe 1986, infatti, è in scadenza col club biancoceleste ed è sempre stato uno dei fedelissimi del neo allenatore dell'Inter, che lo conosce molto bene e sa quanto può dare anche fuori dal campo come uomo spogliatoio. Inoltre, Inzaghi sta cercando un vice Bastoni, un difensore mancino che possa ogni tanto far rifiatare il giovane azzurro, esattamente il profilo del romeno”, si legge. Idee chiare: Radu è una richiesta specifica di Inzaghi per la nuova Inter.