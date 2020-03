CM – Inter, che retroscena: due anni fa Ausilio era vicino a chiudere un clamoroso acquisto

Emerge un clamoroso retroscena di mercato che riguarda l’Inter e che risale a due anni fa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri erano vicini a chiudere in gran segreto per l’arrivo a Milano di Fabian Ruiz, poi finito al Napoli e oggi uno dei giovani centrocampisti più ricercati d’Europa.

Secondo quanto riferisce il portale, a marzo del 2018 l’Inter ebbe contatti diretti con l’agente dello spagnolo, che aveva una clausola rescissoria di 30 milioni di euro con il Betis Siviglia. La richiesta dell’intero ammontare e il rinvio all’estate frenarono i nerazzurri, anche per motivi di Fair Play Finanziario. Ecco che allora si fece sotto il Napoli, che alla fine riuscì a portare Fabian Ruiz all’ombra del Vesuvio. L’Inter lo notò prima di tutti, ma per tanti motivi non chiuse l’operazione.

(Fonte: calciomercato.com)