CorSera – Inter su Zapata, i problemi sono due. L’Atalanta ha fissato il prezzo

La società bergamasca fissa il prezzo di Duvan, tra i principali candidati per sostituire Lukaku in nerazzurro

Tra i principali candidati per l’eventuale sostituire di Romelu Lukaku c’è Duvan Zapata . L’Inter pensa seriamente al centravanti colombiano, ma deve fare i conti con le richieste dell’Atalanta, che non lascerà partire facilmente l’attaccante.

Così il Corriere della Sera sulla situazione: “Duvan Zapata potrebbe tecnicamente fare un po’ del lavoro che faceva Lukaku perché ha grande forza fisica e nel tempo è cresciuto sia tatticamente che tecnicamente. Nelle tre stagioni con l’Atalanta ha segnato rispettivamente 23, 18 e 15 gol, adeguandosi sempre più spesso a un ruolo di movimento sulle fasce per aprire spazi agli inserimenti. Con Lautaro e con i centrocampisti incursori dell’Inter potrebbe funzionare molto bene. In più ha esperienza di serie A e, in minima parte, anche internazionale. I problemi sono l’età e il costo, che vanno ovviamente letti insieme: Duvan ha 30 anni, due più di Lukaku, e la valutazione di cui si parla (almeno 45/50 milioni) sembra francamente alta”, si legge.