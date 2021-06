Inter, Zhang incontra Marotta prima di tornare in Cina: “La scelta sul rinnovo”

Le novità sul futuro dell'amministratore delegato nerazzurro dopo il ridimensionamento del progetto di Zhang

Dopo aver festeggiato lo scudetto e lavorato per presente e futuro dell’ Inter , Steven Zhang è pronto a tornare in Cina nei prossimi giorni secondo Calciomercato.com. Ma prima di partire, il presidente nerazzurro ha incontrato Beppe Marotta ed è pronto a blindarlo.

“L'amministratore delegato nerazzurro resta al proprio posto. Per lui è previsto un prolungamento del contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2022. Così come per gli altri top manager dell'area sportiva, tra i quali il ds Piero Ausilio. A differenza di Antonio Conte che ha risolto consensualmente il contratto ed è stato sostituito dal nuovo allenatore Simone Inzaghi, tutti i massimi dirigenti nerazzurri hanno sposato il nuovo progetto di Suning e proseguiranno la loro esperienza lavorativa nell’Inter”, si legge.