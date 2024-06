Hakan Calhanoglu è un giocatore fondamentale nell' Inter di Simone Inzaghi . Il centrocampista turco ricopre un ruolo chiave nel gioco dei nerazzurri e negli anni ha raggiunto un livello di prestazioni altissimo. Quello stesso livello che spesso si utilizza per giudicare la crescita di Asllani e che - chiaramente - nel giochetto del confronto penalizza quest'ultimo. Pur essendo Hakan un giocatore fondamentale, (purtroppo) non esiste equazione nel calcio moderno che definisca i giocatori come lui automaticamente incedibili.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Calhanoglu è molto vicino ad essere considerato un calciatore incedibile. La dirigenza nerazzurra ascolterebbe per il turco eventuali offerte se queste fossero superiori ai 70 milioni. Sicuramente non si metterebbe al tavolo di una trattativa per cifre inferiori a questa. Lo prevede il buon senso e la considerazione del giocatore ma anche di quel ruolo chiave così difficile da ricoprire. E se Asllani è cresciuto e può far bene in campionato, deve senz'altro acquisire più esperienza europea in un'Inter che nella dimensione europea vuole fare sempre meglio. Ad oggi non sono arrivate ancora offerte ufficiali per il centrocampista turco. Dalla Germania si mormora che è solo questione di tempo. Ma l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere a valutazioni o trattative frettolose.