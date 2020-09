TS – Inter, ultimo dettaglio da limare ma Candreva alla Samp è cosa fatta

In casa Inter oggi potrebbe essere il giorno dell’annuncio della cessione di Diego Godin ma un altro addio si sta materializzando: “È praticamente cosa fatta infine il passaggio di Antonio Candreva alla Samp: il laterale ha l’accordo per un triennale a 1,5 milioni, mentre tra i club si stanno limando le cifre per il cartellino”, spiega Tuttosport che rivela come i nerazzurri abbiano chiesto 3 milioni, ovvero 500.000 euro in più di quanto poi l’Inter verserà al Parma per Darmian, ormai pronto ad approdare ad Appiano.