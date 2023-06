Lazio, quale dovrebbe essere il primo colpo?

"Quasi tutti i club italiani pensano prima a cedere e poi a comprare. Dall'Inter alla Juventus, ma un po' tutte, perché si chiudono i bilanci ora. Anche la Lazio. Se va via Milinkovic è un pezzo importante e non sarà facile rimpiazzarlo. Ci sono 2-3 pezzi importanti che se andassero via devi rimpiazzarli con giocatori adatti a giocare la Champions".