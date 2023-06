SM – Frattesi, accordo di massima Inter-Sassuolo: cifre, dettagli e chi può essere sacrificato

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter era e resta in pole per Frattesi: il Sassuolo chiede 35 mln

L'Inter era e resta in pole position nella corsa a Davide Frattesi . A confermarlo è anche Sport Mediaset che garantisce che l'Inter ha un accordo di massima con il Sassuolo per la cifra, fissata attorno ai 35 mln di euro.

I nerazzurri, però, devono accelerare per evitare un Bremer bis. E per questo motivo, per mantenere il vantaggio acquisito da tempo, l'Inter deve affrettarsi, accelerando le operazioni in uscita. Secondo Sport Mediaset, oltre a Mulattieri servono 30 mln di euro, cifra che potrebbe arrivare in parte da Gosens, tentato dalla Germania e che potrebbe partire per 20 mln di euro. Oltre all'ex Atalanta occhio a Brozovic, che potrebbe lasciare l'Inter, finito nel mirino dell'Al Nassr.