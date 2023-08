A. Canovi: “Mercato big? L’Inter mi sembra completa. Lukaku uomo giusto per la Roma”

"La Lazio deve completare un po’ la squadra. Il Napoli potrebbe puntare su Lo Celso. E poi bisogna capire cosa succede alla Juventus, mentre il Milan mi sembra abbia fatto i compiti per primo. Mentre l’Inter mi sembra completa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.