Pavard-Inter, ci siamo quasi: contatto decisivo Marotta-Dreesen. Lunedì il difensore a Milano?

"Sono due i giocatori che il Bayern sta trattando, praticamente in contemporanea: Chalobah del Chelsea, peraltro un vecchio pallino dell’Inter. E poi Bella-Kotchap, 21enne del Southampton. Il primo è in netto vantaggio: lo vuole Tuchel, che l’ha già allenato a Londra. Pavard, al contrario di quanto aveva fatto giovedì, ha saltato l’allenamento di ieri pomeriggio. Ufficialmente - così ha comunicato il Bayern - per problemi alla schiena. Ma è logico che dietro l’assenza ci sia la voglia del giocatore di raggiungere Milano. Pavard è di fatto un separato in casa a Monaco. Di più: dietro l’assenza dall’allenamento c’è anche una situazione ormai vicina alla conclusione che tutte le parti in causa si augurano. Lunedì dovrebbe essere il giorno buono per lo sbarco a Milano del difensore francese. La trattativa è chiusa ormai da giorni: 30 milioni più 2 di bonus al Bayern, quinquennale da 4 milioni a stagione per il giocatore già pronto per essere firmato. Un accordo di ferro, sul quale l’Inter ha fatto leva. E che, di fatto, costringe il Bayern alla cessione", aggiunge il quotidiano.