"In un modo nell’altro l’argentino Correa uscirà dal gruppo squadra (fosse anche con la rescissione contrattuale essendo in scadenza il 30 giugno 2025) e anche Valentin Carboni è destinato a partire senza che i nerazzurri ne perdano il controllo futuro. Il nodo rimane quello di Marco Arnautović, attaccante austriaco prelevato lo scorso anno dal Bologna e al quale è stato garantito un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti fino al 2025. Un peso notevole sul bilancio, una cifra che scoraggia potenziali acquirenti e soprattutto un legame che Arnautović non ha nessuna intenzione di sciogliere".

"Nemmeno la consapevolezza di essere finito progressivamente dietro nelle gerarchie dell’attacco ha cambiato la sua idea. Vuole restare a Milano e così facendo blocca il mercato in entrata di Marotta e Ausilio. L’Inter ha ancora un mese per cercare di convincere Arnautović a prendere in considerazione la cessione così da sistemare, anche in extremis e con un piano alternativo, le necessità tecniche di Inzaghi".