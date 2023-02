Caressa: “Inter, importante aver tenuto Skriniar. Un errore rifiutare 50mln. Ma la parola…”

"All'Inter do più di 6, quasi 7 al mercato, perché è stato molto importante tenere Skriniar. L'errore semmai è stato rifiutare i 50 milioni offerti la scorsa estate, dovevano essere accettati. Evidentemente, se l'Inter ha rifiutato aveva ricevuto delle garanzie verbali, che a quanto pare non contano più come carta scritta, che il rinnovo sarebbe stato firmato. Cederlo a poco, se non hai bisogni disperati, non sarebbe stato giusto. Meglio tenerselo e giocarsi la Champions League".