Dopo Skriniar, spunta Adrabioyo: “Per l’Inter si apre occasione a 0 in Premier”

Abile con i piedi, possente fisicamente (195 centimetri) e cresciuto con le stimmate del predestinato nel Manchester City. Ecco Tosin Adarabioyo, centrale classe 1997 attualmente al Fulham, nome nuovo per la difesa dell'Inter per il dopo Skriniar. Secondo Tuttomercatoweb.com, i nerazzurri starebbero seguendo con molta attenzione la situazione del difensore inglese, in scadenza di contratto con i Cottagers:

"Il talento inglese è cresciuto con le stimmate del predestinato nell'Academy del Manchester City, debuttando in prima squadra a soli 18 anni con Pellegrini per poi diventare il giocatore più giovane della storia del City a giocare titolare in una partita di Champions League con Guardiola (19 anni e 73 giorni). Dal 2020 è passato al Fulham, col quale l'anno scorso Adarabioyo ha raggiunto la promozione nella massima serie ed è stato premiato miglior calciatore della rosa, nonché inserito nella top 11 dell'anno di Championship. Fra i più veloci difensori di Premier, il 25enne piace ai nerazzurri e non solo per le sue capacità fisiche, ma anche per le sue doti tecniche e per la predisposizione a impostare l'azione dal basso in puro stile Manchester City. Adarabioyo oggi è in scadenza di contratto e, oltre all'Inter, anche Monaco e Olympique Marsiglia hanno messo gli occhi su di lui".