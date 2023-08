Juventus su Carlos Augusto, ma lui vuole l’Inter: ecco lo scenario senza la partenza di Gosens

"Carlos Augusto, però, sarà sempre a disposizione? La Juventus è fra le società che hanno mostrato interesse, ma, come l'Inter, deve prima cedere. Il brasiliano, da quanto trapela, vorrebbe però aspettare l'Inter perché vorrebbe giocare la Champions, altrimenti potrebbe anche rimanere a Monza - dove si trova benissimo - e rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con la promessa di essere poi ceduto fra dodici mesi in caso di offerta gradita".