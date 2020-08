Sassuolo, Carnevali: “Affari con l’Inter per Locatelli e Boga? Beh, non c’è due senza tre…”

Intervistato da Sky Sport a Rimini, sede del calciomercato estivo 2020, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a precisa domanda non ha affatto smentito possibili affari con l’Inter intorno ai nomi di Manuel Locatelli e Jeremy Boga, gioielli neroverdi ambiti da molte grandi squadre in Italia:

“Affari con l’Inter per Locatelli e Boga? Beh, non c’è due senza tre (riferendosi agli affari Politano e Sensi, ndr). A volte a cena si riescono a creare le circostanze giuste per parlare. In ogni caso, siamo fiduciosi di poter continuare sia con Locatelli e Boga“.

(Fonte: Sky Sport)