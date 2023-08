Ex Inter, Casadei è a un passo dal rientro in Italia: il centrocampista vicino al Genoa

Obiettivo Casadei per il Genoa. Il club rossoblù è a un passo dal prestito del centrocampista Cesare Casadei del Chelsea, classe 2003. L'ex capitano della Primavera dell'Inter passato poi direttamente in Inghilterra ai londinesi è stato seguito a lungo dal Grifone che è pronto ad affondare il colpo ma dovrà superare la concorrenza del Leicester di Maresca che quest'anno gioca in Championship e punta alla promozione in Premier.