Bucchioni: “Cavani per l’Inter ha buttato all’aria tutto! E per Lautaro è stato proposto…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, spiegando l’attuale situazione legata ad Edinson Cavani: “L’uruguagio s’era promesso all’Atletico, ma per l’Inter ha buttato all’aria tutto. Si discute sull’ingaggio, lui vuole un biennale a otto milioni. L’Inter parla di cinque più bonus che potrebbero diventare tanti se saranno centrati gli obiettivi che l’Inter si prefigge. Una sfida e una trattativa aperta. Ma non c’è solo quella, Conte vuole uomini gol e Timo Werner è nella lista. Il giocatore pensa al Liverpool, ma la storia non sembra ancora scritta e con i soldi di Icardi che resta al Psg, le chances ci sono.

E Lautaro? Per tutti è già del Barca, i giornali spagnoli l’hanno già mostrato con la maglia blaugrana, ma l’Inter non molla e vuole i 111 milioni della clausola. Discutendo, è stato proposto Umtiti, ma i nerazzurri non lo inseriscono in una eventuale contropartita. Marotta e Ausilio lo prenderebbero in prestito sollevando il Barcellona da un ingaggio importante di circa cinque milioni. Il Barca, naturalmente, ha detto no”, ha concluso.