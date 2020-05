Il Giornale – Inter, richiesta esagerata di Cavani: si tratta. Riscatto Icardi? La Juve…

Secondo quanto riportato da Il Giornale, Lautaro Martinez lascerà l’Inter in estate per approdare al Barcellona: i nerazzurri, dunque, stanno iniziando a pensare ad un possibile sostituto dell’argentino. “Timo Werner, 24 anni, centravanti del Lipsia da 70 milioni ispira pensieri importanti, ma c’è da battere la concorrenza del Liverpool, e non sarà semplice. Più facile arrivare a Edinson Cavani, 33 anni, a fine contratto col Psg: basta dargli ciò che chiede, ovvero 10 milioni a stagione. Troppi anche per Zhang, che per lo svincolato Mertens aveva a budget la metà. Per Cavani si può arrivare ai 7,5 di Lukaku ed Eriksen, ma non oltre: c’è la carta d’identità a giocare contro l’uruguagio“, spiega il quotidiano.

CHIESA – Un altro nome che interessa da vicino l’Inter è Federico Chiesa: nel caso in cui il classe ’97 lasci Firenze in estate, i nerazzurri sono pronti a sfidare la Juventus così come per Tonali. Molto dipenderà da quanto la società riesca ad intascare dalle cessioni di Lautaro e Icardi: l’ex capitano non sarà riscattato dal PSG a 70 mln ma “resta soprattutto da capire se veramente lo riscatterà. La Juve è in agguato: difficile che possa prenderlo dai parigini, costerebbe più dei 40/50 milioni ipotizzati a budget, che invece tornerebbe a proporre a Marotta in caso di stallo”, chiosa il Giornale.