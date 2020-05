Moratti: “Inter, con Zhang il futuro è garantito. Godiamoci Eriksen. Mourinho e la Champions…”

A 10 anni dallo storico Triplete, ai microfoni di Sport Mediaset Massimo Moratti ricorda così quella incredibile stagione culminata con la vittoria della Champions: “Penso che orgoglio, tenacia e umiltà siano stati i valori della nostra Champions. Crederci sempre, anche nelle difficoltà, anche in momenti difficili o drammatici come a Kiev contro la Dinamo o al Camp Nou contro il Barcellona. Hanno contato l’esperienza del gruppo storico, la classe dei nuovi innesti e la capacità di un tecnico speciale“.

ADDIO MOURINHO – “Oggi credo che tutto sommato, per quanto strano, fu un epilogo giusto o per lo meno rispondente alle ambizioni personali di un uomo che non puoi frenare o ostacolare. Ecco, purtroppo fu meno giusto il dopo, la scelta dell’immediato successore (Benitez, ndr) che per quanto bravo non si sposò con la squadra“.

ZHANG – “Ma con loro il futuro, un buon futuro, è garantito. Un campione per l’Inter di domani? Godiamoci intanto Eriksen, è un grande giocatore“.

(Sport Mediaset)