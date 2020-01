“All Inter”. E’ questo il titolo del Corriere dello Sport in edicola venerdì 17 gennaio 2020. “Clamoroso: Eriksen più Spinazzola, Young e Giroud. Zhang si gioca tutto per portare Conte allo scudetto. Stretta finale per la mezzala del Tottenham. Preso l’esterno del Manchester U. Ma l’insaziabile Marotta vuole anche la punta del Chelsea. Si tratta ancora lo scambio tra Politano e il romanista”, completa il quotidiano.