Ceccarini sul mercato dell’Inter: “A breve la società potrebbe chiudere per…”

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha riportato aggiornamenti sul mercato dell’Inter. Dal futuro di Lautaro al colpo in canna per l’attacco. Ecco il pensiero di Ceccarini:

“Vidal resta sempre un obiettivo e magari a breve i nerazzurri potrebbero accelerare per bloccare Giroud che a giugno si svincolerà dal Chelsea. Oggi però l’Inter deve difendersi anche dall’assalto dei grandi club europei per Lautaro Martinez, che sta dimostrando il suo grandissimo valore. Il Barcellona è fortemente interessato e sa che può giocarsi la carta della clausola rescissoria di 111 milioni di euro. L’attaccante argentino a Milano sta benissimo, ha un ottimo feeling con tutto l’ambiente e anche con Conte ma per non rischiare nulla in questi mesi Marotta e Ausilio proveranno a rinnovargli il contratto ovviamente cercando di togliere la clausola o alzandola di parecchio. Il tempo non manca ma trovare un accordo per allungare il matrimonio con Lautaro è fondamentale, tenendo conto che negli ultimi tempi anche il Real Madrid si è fatto avanti con decisione”.