"Akinsanmiro? È un giocatore di grande talento, ha vissuto la prima squadra. È un talento dal sicuro avvenire. Questo è stato un anno di grande crescita, è rimasto all’Inter per formarsi e lavorare".

