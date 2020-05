Inter-Barça, il retroscena clamoroso di gennaio. Marotta, spunta la grande promessa a Lautaro

Si fa sempre più intrigante la trattativa tra Inter e Barcellona per il possibile passaggio di Lautaro Martinez in blaugrana. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, infatti, alla fine di gennaio ci sarebbe stata una cena tra Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, e alcuni emissari catalani. Una cena tra uomini mercato, in cui l’ad avrebbe dato al Barça l’ok a contattare Lautaro. Evidentemente, Marotta era già entrato qualche mese fa nell’ottica di ottenere una grossa plusvalenza dall’eventuale cessione dell’argentino.

Il tutto, però, a una condizione: il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto del Toro, pari a 111 milioni di euro. Senza condizioni. In un primo momento, il Barcellona ha deciso di procedere, tanto è vero che, come scrive calciomercato.com, avrebbe già raggiunto da tempo un accordo con il giocatore. Il coronavirus, però, ha poi rallentato tutto. Il Barça non sembra più in grado di spendere a cuor leggero la giusta somma per permettere a Lautaro di giocare insieme a Messi. Ed ecco l’irrigidimento dell’Inter:

“Ed è qui che sorge qualche incomprensione tra i due club, perché nel frattempo i catalani non risparmiano qualche pressione sul calciatore e i nerazzurri ritengono questo atteggiamento poco gradevole. Il Barcellona ha cambiato le carte in tavola: non più 111 milioni cash, ma soldi e tre contropartite. No secco di Marotta, a queste condizioni non si va avanti. L’Inter si dice disposta a scendere col prezzo, ma non sotto i 90 milioni ed è distante dalle valutazioni che i catalani attribuiscono ai loro calciatori (Semedo, Firpo, Vidal)“.

Dalla Catalogna, ora, sperano che Lautaro arrivi allo strappo con l’Inter, fatto che agevolerebbe non poco i blaugrana al tavolo delle trattative. Cosa che infastidirebbe non poco i nerazzurri. L’argentino, invece, al momento attende in silenzio, ovviamente interessato alla vicenda. Perché non è un mistero che sogni di giocare insieme a Messi, ma per ora non è deciso a forzare la mano, forte anche di una promessa fattagli dallo stesso Marotta:

“Sogna di giocare con Messi e ha ricevuto dall’Inter questa promessa in cambio del suo massimo impegno fino al termine della stagione. L’argentino però si rende conto che adesso qualcosa potrebbe andare storto e, almeno per il momento, ha deciso di attendere in silenzio, senza esporsi. Evitando forzature che potrebbero fare il gioco del Barcellona“, conclude calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)