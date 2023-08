Centrocampo Inter, idea Inzaghi: “Ha fatto un identikit preciso e ha chiesto di prendere…”

"Tornando al centrocampo, tutto è congelato fino all’ultima settimana di mercato, quando potrebbero schiudersi delle occasioni in prestito: per ora Sensi resta, ma Inzaghi ha chiesto un giocatore fisico dopo aver perso Roberto Gagliardini. In cima ai suoi pensieri, a inizio mercato, c’era Milinkovic-Savic, mentre ora si accontenterebbe di avere nel mazzo un granatiere, come era Gagliardini, utile per mettere chili nei minuti finali, visto che in difesa si è scelto di puntare su “braccetti” molto tecnici, come è Dimarco e come sarebbe Pavard, il nome nuovo nei sogni nerazzurri".