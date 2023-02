Kessié? C’è altro nome: “Inter può strapparlo a zero e impiegarlo in più ruoli”

L'Inter pensa a un rinforzo a centrocampo: c'è il nome di Kessié, già cercato a gennaio, ma non solo: emerge un altro nome a zero

Marcelo Brozovic non è più fra gli incedibili del centrocampo dell'Inter, questo sembra ormai certo. E così, i nerazzurri pensano ad alcuni nomi che possano prenderne il posto in rosa. A cominciare da Kessié, ma non solo. Secondo Niccolò Ceccarini su TMW, sulla lista del club ci sarebbe anche Pereyra, avversario dell'Inter ieri con l'Udinese: