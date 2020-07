Inter, cessione pesante per fare mercato top? La verità su Lautaro e i due candidati all’addio

“È un adagio che è diventato molto di moda dall’inserimento del fair play finanziario in poi e che, in questa estate di mercato segnata da quel che ha causato l’epidemia Covid, potrebbe diventare un vero e proprio tormentone: per fare dei nuovi colpi servirà una cessione importante”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alle ultime novità sul fronte Lautaro Martinez. L’arrivo di Hakimi, infatti, secondo il quotidiano torinese è stato reso possibile dalla cessione di Icardi che ha anche finanziato parte dei riscatti di Sensi e Barella. “Se l’Inter vorrà dare a Conte una squadra in linea con le richieste top dell’allenatore, è probabile che un altro nome eccellente debba presto salutare Milano”, evidenzia Tuttosport.

LAUTARO – Uno dei profili che potrebbero lasciare l’Inter risulta essere Lautaro Martinez, visto che il Barcellona non molla la presa. Ieri anche Luis Suarez, tramite un’intervista, ha aperto le porte all’arrivo del Toro, lanciando anche un messaggio al club catalano. Ma a che punto è la trattativa? I blaugrana non hanno ancora affondato, hanno fatto scadere la clausola rescissoria e credono che l’Inter possa accontentarsi di 70 mln più Firpo. “La verità, però, è che più passano i giorni, più le probabilità di vedere Lautaro all’Inter anche per la prossima stagione aumentano. Anche perché Conte tutto sommato sarebbe contento di avere con sé ancora l’attaccante”, spiega il quotidiano.

SKRINIAR E BROZOVIC – In caso di permanenza dell’attaccante argentino, i due big candidati alla cessione diventano Skriniar e Brozovic: per entrambi l’Inter ha fissato il prezzo a 60 mln di euro che garantirebbe un’importante plusvalenza per l’uno o per l’altro. Skriniar è sempre nel mirino di Manchester City e United, mentre Brozovic potrebbe essere anche inserito in un qualche operazione che porterebbe a Milano un rinforzo per il centrocampo nerazzurro.