LIVE – Conte: “All’Olimpico risultato negativo, non la prestazione. Eriksen? Troppa ansia da parte vostra. Noi…”

RAZGARD – Vigilia di Europa League per l’Inter che domani sera (ore 18.55) affronterà per la gara d’andata dei sedicesimi di finale il Ludogorets, formazione bulgara attualmente in testa al proprio campionato. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, come di consueto risponderà alle domande dei cronisti presenti in sala stampa. FcInter1908 vi riporta la diretta testuale con le parole dell’allenatore dell’Inter che sarà accompagnato in sala stampa da Andrea Ranocchia.

Le prime parole del tecnico rilasciate ai microfoni di Sky: “Come sta la squadra? La squadra sta bene, affronteremo la gara nella giusta maniera. All’Olimpico risultato negativo non la prestazione. Questa è un’altra gara, altra competizione, ci teniamo a far bene e affronteremo la gara con la giusta motivazione. Tournover? Ci saranno rotazioni è inevitabile, giocando tanto in pochi giorni è giusto fare delle rotazioni e dare possibilità a calciatori che meritano di giocare e non l’hanno fatto domenica. Sarà una competizione faticosa e stancante ma abbiamo voglia di far bene e manderò in campo la miglior formazione. Eriksen? Sto studiando di nuovo l’inglese perchè devo parlarlo, inserimento positivo, vedo troppa ansia da parte vostra, poca serenità, da parte nostra c’è serenità, nostra e del giocatori, siamo molto sereni”

Il tecnico si sposta in sala conferenza insieme ad Andrea Ranocchia. Queste le risposte alle domande dei colleghi presenti sala stampa: “Parliamo di una squadra che è abituata a fare competizione europee, in testa alla classifica con margine sulla seconda, una buona squadra che dovremo affrontare con la giusta determinazione e umiltà per fare del nostro meglio. Affrontiamo una squadra che sta bene, in salute e dovremo fare attenzione”

GIOCATORE PIU’ PERICOLOSO – “Un calciatore che ha giocato anche in Italia, non mi piace parlare dei singoli perchè considero i successi frutto di lavoro di squadra. Il Ludogorets ha buona qualità, una buona fase offensiva, dovremo avere grande rispetto, abbiamo lavorato sapendo quali sono i loro pregi e i loro difetti”

SANCHEZ – “Ha avuto un brutto infortunio, ora è pronto per giocare. Ha bisogno di trovare la forma migliore per aiutarci a raggiungere i risultati. Negli ultimi due anni non ha giocato molto, ora ha bisogno di tornare in condizioni fisiche buone”

POST LAZIO – “La sconfitta brucia per il risultato finale non per la prestaizone. E’ stata una buona prestazione contro una squadra dipinta come una delle più in forma del campionato, dispiace per il risultato, i nostri gol sono stati due regali, dobbiamo ripartire con la voglia di migliorare, abbiamo una competizione europea e dobbiamo onorarla al meglio”

CRESCERE A LIVELLO INDIVIDUALE – “Ogni singolo giocatore deve pensare a migliorare se stesso e non sperare in chi gli sta accanto. Io parlo di crescita individuale perchè con questa si migliora nel collettivo e si arriva a un miglioramento di tutta la squadra”