Chelsea, esonerato Lampard. Il sostituto non sarà Allegri: scelta già fatta

Ribaltone sulla panchina del Chelsea. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il patron dei Blues, Roman Abramovich, avrebbe deciso di esonerare Frank Lampard, leggenda del club e sulla panchina dei londinesi da un anno e mezzo. Una scelta maturata dopo l’ultima sconfitta in Premier League contro il Leicester per 2-0, che ha fatto scivolare, alla fine del girone d’andata, i Blues al nono posto in classifica, con soli 29 punti e a -11 dalla vetta occupata dal Manchester United.

Nella giornata di oggi, Lampard riceverà comunicazione del suo esonero. Per sostituirlo la scelta è già fatta. Abramovich, desideroso di portare sulla panchina del Chelsea un allenatore tedesco, avrebbe deciso per l’ingaggio di Thomas Tuchel, esonerato dal Paris Saint-Germain lo scorso 29 dicembre. Resta libero, dunque, Massimiliano Allegri, più volte accostato alla panchina dell‘Inter in caso di separazione da Antonio Conte.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)