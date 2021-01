Galeone: “Allegri? Basta riposare. Lo vedo all’Inter: ecco perché. Lui riuscirebbe a…”

Lunga intervista concessa da Giovanni Galeone, ex allenatore, ai microfoni del Corriere dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, ovviamente, anche quello del futuro del suo “allievo”, Massimiliano Allegri.

Si scrive Galeone e si pensa ad Allegri.

«In questo periodo senza certezze, Max non avrebbe problemi. Io capisco gli allenatori: non riesci ad allenarti e comunque, dopo aver preparato una partita, al sabato ti arriva il medico e ti dice che ci sono due positivi al Covid. Allegri se ne sbatterebbe degli assenti, lui inventa, trova soluzioni e vince».

E puntualmente viene avvicinato a qualche panchina: alla Roma, per esempio.

«Secondo me già bella squadra. Che con qualche aggiustamento potrebbe diventare completa. Io a Max l’ho sentito l’altro giorno, gli ho detto non voglio sapere se e dove vai, ma ora basta riposare. Lui va bene per qualsiasi situazione, ma se dovessi consigliarlo gli direi di aspettare: riprenderà la prossima estate e molte cose potrebbero cambiare».

Dove lo vede?

«Al Real Madrid. O all’Inter, che per struttura e organico mi pare sia la favorita per lo scudetto. La Juventus sta cambiando un ciclo, il Milan non mi convince del tutto anche se sta facendo benissimo. I nerazzurri hanno calciatori di peso e gli investimenti sono stati massicci: però, poi a volte fanno come a Udine, un solo tiro, regalatogli da un avversario. E poi nessuno è riuscito a vincere, almeno così mi sembra, con la Juventus, con il Milan e con l’Inter: lui ci riuscirebbe».