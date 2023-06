Sky Sports UK – Il Chelsea molla Onana? Pochettino ha scelto: Kepa sarà il portiere titolare

I piani del Chelsea nel ruolo di portiere in vista della prossima stagione potrebbero essere cambiati. Lo quanto riporta Sky Sports UK

I piani del Chelsea nel ruolo di portiere in vista della prossima stagione potrebbero essere cambiati. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, le strategie dei Blues potrebbero subire una brusca virata in seguito alla decisione di Mauricio Pochettino di puntare su Kepa come portiere titolare.