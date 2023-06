FCIN1908 / Inter decisa su Koulibaly: già stabilito con Inzaghi come verrebbe utilizzato

La risposta, secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, sta nelle considerazioni che Inzaghi ha già fatto su di lui e condiviso con la dirigenza. Oltre a considerarlo una preziosa alternativa ai due centrali in rosa, il tecnico nerazzurro ritiene Koulibaly assolutamente in grado di ricoprire anche il ruolo di braccetto. A 31 anni ha davanti a sé ancora ampio margine per tornare a splendere e primeggiare, come fatto per diverso tempo in Italia. Lo farà con la maglia dell’Inter? Attendiamo sviluppi anche su questo fronte nei prossimi giorni.