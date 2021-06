Nainggolan, il Cagliari vuole trattenerlo: la richiesta dell’Inter complica tutto

Il belga, che si sta allenando con sedute personalizzate per tenersi in forma, potrebbe rimanere nel suo attuale club ma i nerazzurri sono stati chiari

In Sardegna parlano di affare complicato. Nainggolan lo è perché il Cagliari vorrebbe trattenerlo ma l'Inter glielo lascerebbe fare solo se il club rossoblù si accollasse l'intero stipendio del centrocampista. Si parla di un contratto di 4.8 mln a stagioni ed è una cifra molto elevata per il club sardo.

Il quotidiano La Nuova Sardegna parla del belga e sottolinea che potrebbe essere la carta che il club nerazzurro potrebbe giocarsi per Nandez. "La società interista è poco disposta a grandi spese, come è facile immaginare, ma potrebbe mettere in gioco il cartellino di Radja", si legge.