SM – Contatti Inter-Cagliari per Nandez. Nainggolan nella trattativa? Non solo…

Il centrocampista uruguaiano piace ai nerazzurri e potrebbe arrivare alla corte di Inzaghi

Negli studi di Sport Mediaset, l'esperto Claudio Raimondi ha parlato del mercato dell'Inter. Questo l'aggiornamento su uno degli obiettivi: "Nandez piace. C'è stato un primo contatto tra il Cagliari e l'Inter, agevolato dal fatto che i due club devono risolvere la questione Nainggolan. I sardi non hanno la forza per acquistare il belga ed è per questo che i nerazzurri proveranno ad allargare la trattativa inserendo anche questo nome e magari quelli del giovane Esposito o altri come contropartite".