Inter-Chiesa: avanti. Marotta, offerta impressionante: “40 mln cash più il grande pezzo da 90”

Inter, avanti tutta per Federico Chiesa. Per talento, valore assoluto e prospettive, il giocatore della Fiorentina è considerato forse l’erede ideale di Lautaro Martinez, in caso di partenza dell’argentino verso Barcellona. A riportarlo è Sport Mediaset, secondo cui i nerazzurri avrebbero stanziato per l’attaccante un budget molto cospicuo: 40 milioni cash. Ma non sarà certo sufficiente a vincere la concorrenza della Juventus. Ecco perché Marotta sarebbe disposto a inserire nell’affare anche Radja Nainggolan, che piace molto alla Fiorentina e che rappresenterebbe il nome giusto per sbloccare la trattativa.

Intanto, però, da viale della Liberazione continuano a portare avanti i contatti con il padre agente, Enrico. Resta da capire cosa ne sarà del futuro di Lautaro Martinez. Ma l’Inter su Chiesa c’è eccome.

(Fonte: Sport Mediaset)