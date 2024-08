Il calciatore bianconero è rimasto a Torino ad allenarsi da solo e non è stato convocato per l'amichevole con il Brest

Chiesa e Juventus sono ormai due cose distinte. L'esterno si allena ma da solo alla Continassa e non è stato convocato per l'amichevole di Pescara contro il Brest (finita due a due). Un altro segnale di una rottura ormai evidente tra il giocatore e il club bianconero dopo il mancato accordo sul rinnovo. Giuntoli vuole cederlo e lavora per questo mentre Thiago Motta continua il suo lavoro senza di lui che è rimasto a Torino.

Il club bianconero pensa di cederlo per guadagnare almeno venti mln mentre il giocatore punta a liberarsi a parametro zero, e decidere così la squadra del suo futuro in autonomia a giugno della prossima stagione. Si era parlato anche di Inter ma, spiega Mediaset, "dove giocherebbe nel 3-5-2 di Inzaghi visto che con quello di Allegri ha fallito? Sulle sue tracce ci sarebbero alcune big di Premier League, con Chelsea, Aston Villa e Tottenham pronte a farsi avanti". Manca ancora un mese alla fine del mercato per trovare una soluzione. Al momento lontanissima l'ipotesi del rinnovo, le richieste di centralità nel progetto del club bianconero non possono essere accontentate dato che Motta non lo ritiene imprescindibile.