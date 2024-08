Non c'è posto per Federico Chiesa nella nuova Juventus targata Thiago Motta: il neo tecnico bianconero ha ribadito all'esterno offensivo di non voler puntare su di lui, che a questo punto si guarda intorno. Il suo contratto scade la prossima estate, e la dirigenza juventina è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione ed evitare di perderlo a zero.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Federico è tornato ad allenarsi in gruppo e cerca una difficile chance da parte di Motta. Impossibile però senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, perché la Juve non vuole perdere un capitale a zero tra un anno. Il recente faccia a faccia con il tecnico, tra l'altro, non ha mutato lo scenario: Thiago ha confermato che non lo ritiene strategico, così l'azzurro rimane in uscita. All'orizzonte, però, non c'è la fila dei pretendenti: si attendono novità soprattutto dall'estero e precisamente dalla Premier League, visto che recentemente il suo agente, Fali Ramadani, ha fatto un giro di ricognizione con Chelsea e Tottenham. Serve un acquirente che possa garantire 25-30 milioni".