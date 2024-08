In casa Juve tiene banco il caso Chiesa: l'Inter ci sta facendo un pensierino per il 2025 ma Giuntoli vuole venderlo in questa sessione

Giuntoli però punta a venderlo in questa finestra di mercato, sia per massimizzare l'uscita sia per non favorire un'avversaria come l'Inter. Fabio Ravezzani, giornalista, su Twitter ha commentato così il fatto che Chiesa non sia stato convocato per l'amichevole con il Brest, un chiaro segnale di mercato: