"Nonostante il mandato esplorativo dell’agente Fali Ramadani, finora attorno al calciatore si è mosso poco. La destinazione più verosimile resta l’Inghilterra, sia per il fascino che la Premier League ha su Federico che per il potere di spesa dei club d’oltremanica. Se ne è per esempio interessato il Chelsea - senza affondare il colpo -, con i Blues che peraltro hanno Raheem Sterling come osservato speciale da Torino. Il calciatore della Nazionale sembra continuare a credere in una conferma alla Juventus a completamento della sua esperienza bianconera e in più il mercato interno non sta alimentando eventuali idee di permanenza in Italia sotto altri vessilli. L’opzione Roma resta piuttosto tiepida, mentre la suggestione Milan non è mai decollata. Chiesa e la Juventus restano distanti anni luce".