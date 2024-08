Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello fa il punto sulle big della Serie A in vista dell'inizio del campionato. Per l'ex tecnico è l'Inter la squadra da battere. "Punti deboli? Sulla carta no, ma forse gli manca un centrale che possa giocare al posto di Acerbi, che ha notevole intelligenza tattica e guida bene la difesa. Per il resto, l’Inter è ancora la squadra più attrezzata. Bisogna vedere se i trascinatori nell’anno dello scudetto (mi riferisco soprattutto a Lautaro, Barella e Calhanoglu, cioè quelli che hanno fatto la differenza) hanno ancora la voglia di spingere tutti i compagni a vincere ancora. Non è una cosa scontata. E comunque non ci sarà quella distanza abissale dalle rivali".