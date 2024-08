Sky – Chiesa fuori dal progetto ma nessuna offerta concreta

Finora il club bianconero non ha ricevuto, secondo il canale satellitare, proposte per la cessione del calciatore che è diventata prioritaria: per Thiago Motta è fuori dal progetto

Di Federico Chiesa, giocatore della Juventus di cui ha parlato anche Thiago Motta in queste ore, hanno parlato a Skysport per fare il punto sul suo futuro. Un futuro sempre più lontano dal club bianconero come ha specificato il tecnico dopo il due a due col Brest in amichevole. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2025, non rientra appunto nel progetto tecnico della squadra guidata dall'ex centrocampista dell'Inter.