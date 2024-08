Thiago Motta, dopo il pari della Juve contro il Brest, ha parlato ai microfoni di Skysport di Federico Chiesa. Il calciatore, accostato anche all'Inter in caso riuscisse a liberarsi nella prossima stagione a parametro zero, non è stato convocato per la sfida di oggi. E l'allenatore bianconero, nonché ex centrocampista nerazzurro, ha parlato così del giocatore.