Chiesa, l’Inter può davvero battere la Juve: “Ecco i tre jolly di Marotta per chiudere tutto”

L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Federico Chiesa e, anzi, Beppe Marotta avrebbe non poche armi potenzialmente in grado di dare ai nerazzurri un vantaggio decisivo nella corsa al giocatore della Fiorentina, nel mirino anche della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’amministratore delegato interista avrebbe tre assi nella manica:

“Principalmente sono tre gli assi nella manica di Marotta: la liquidità economica, le contropartite e la speranza che Commisso non voglia cedere il suo gioiello alla Juve“.

(Fonte: Tuttosport)