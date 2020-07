Lautaro-Skriniar? Il City prova il grande tris con un nome chiave per Conte: “Contatti con…”

Si scalda l’asse di mercato Milano-Manchester, sponda City. Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, il club inglese sarebbe molto interessato all’acquisto di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino anche e soprattutto del Barcellona. Ora che il TAS ha raccolto il ricorso del club, però, i Citizens potrebbero avere argomenti molto convincenti per provare a convincere il Toro a sposare il progetto di Guardiola. Dalle parti dell’Etihad Stadium, infatti, Lautaro è visto come l’erede perfetto di Aguero. Ma non è tutto.

Perché il Manchester City, che sarebbe interessato anche a Skriniar, secondo quanto riportato in Cile dalla testata Alaire Libre avrebbe ripreso i contatti con un suo vecchio pallino: Alexis Sanchez.

L’attaccante cileno, fra i giocatori più in forma dei nerazzurri in questo finale di stagione e fra i giocatori chiave della squadra di Conte, è al centro di una trattativa tra Inter e Manchester United, proprietario del cartellino. Il giocatore, in prestito secco a Milano, sarebbe ben felice di restare in nerazzurro. Ma il richiamo di Guardiola, vicino ad acquistarlo già nel 2017 poco prima del suo passaggio allo United, potrebbe giocare un ruolo importante.

(Fonte: alairelibre.cl)