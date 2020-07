Manchester City, Lautaro è l’erede di Aguero: affare da 100 milioni, due le contropartite

Il nome di Lautaro Martinez rimane al centro delle cronache di mercato: l’attaccante dell’Inter è nel mirino di tutte le big europee, Barcellona in testa. Nelle ultime ore si è fatta largo la candidatura del Manchester City che, dopo la revoca della squalifica da parte del Tas, non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Secondo Tuttosport, i Citizens avrebbero a disposizione due carte molto interessanti da inserire nella trattativa: “Lautaro Martinez rimane l’oggetto del desiderio di molti top club europei. Ai catalani, infatti, va aggiunto il Real Madrid, ma soprattutto il Manchester City. È vero, l’Inter più passa il tempo e più vorrebbe tenere il Toro – questo è anche il desiderio di Conte – ma chissà che i milioni del City non possano cambiare le carte in tavola“.

FRENATA BARCELLONA – “Il Barcellona, come noto, finora non ha avuto la forza economica di pagare la clausola da 111 milioni, né di avvicinarsi alle richieste dell’Inter (almeno 90 milioni più una contropartita gradita). In Spagna restano convinti che il club blaugrana, una volta ceduto qualche giocatore, ci proverà, anche se la Liga mette fretta, visto che sta pensando di chiudere il mercato prima, fra il 31 agosto e il 7 settembre“.

IRROMPE IL CITY – “Il Tas ha invece rilanciato il City che ora ha mani libere per investire e aggiungere nuovi grandi tasselli alla squadra di Pep Guardiola. Un tecnico che, da tempo, stima molto il Toro, da molti ritenuto da anni il vero erede di Aguero. Il City potrebbe non avere difficoltà a inviare un assegno superiore ai 100 milioni, ma anche inserire elementi interessanti per l’Inter come il terzino sinistro Angelino (che bene ha fatto in prestito al Lipsia) o Gabriel Jesus, attaccante da sempre sul taccuino del ds Ausilio che inevitabilmente avrebbe meno spazio con Aguero e Lautaro in rosa“.