La campagna acquisti della Juventus è stata fin qui sicuramente importante: la dirigenza bianconera ha regalato al neo tecnico Thiago Motta elementi come Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Juan Cabal, e le sorprese potrebbero non essere finite. Ne consegue che, a fronte di un mercato in entrata così scoppiettante, siano necessarie delle uscite per riequilibrare i conti. Detto di Chiesa , finito ai margini e destinato a partire, chi pesa parecchio sui conti del club piemontese è sicuramente Dusan Vlahovic.

L'impatto di Vlahovic

Ma quanto incide il peso economico del centravanti serbo sul bilancio della Juventus? Ce lo ricorda Calcio & Finanza: "Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 – ancora sotto la gestione Agnelli-Arrivabene-Cherubini – il calciatore è stato acquistato per 70 milioni di euro più ulteriori 10 di commissioni e altri 10 di potenziali bonus. Contestualmente, Vlahovic – secondo indiscrezioni di stampa – aveva firmato un contratto con stipendio a crescere da 7 milioni iniziali fino ai 12 milioni di euro netti che guadagnerà in questa stagione. Cifra che al lordo si traduce in oltre 22 milioni di euro. Considerando anche la quota ammortamento da quasi 19 milioni di euro, il costo che la Juventus dovrà sostenere per il centravanti nel 2024/25 sarà di oltre 41 milioni. Attualmente, si tratta del calciatore più costoso in Serie A".