Spunta il colloquio Inzaghi-Zhang: “Simone andò da Steven per strappare un’autorizzazione”

L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un colloquio tra Simone Inzaghi e il presidente dell'Inter, Steven Zhang, risalente all'estate scorsa. Come riferisce il quotidiano, infatti, l'allenatore nerazzurro si spese in prima persona per strappare al numero uno del club il sì a procedere all'acquisto di Francesco Acerbi:

"Calhanoglu si può ormai considerare un pretoriano di Inzaghi e, non a caso, ieri in conferenza stampa, al fianco dell’allenatore c’era un altro suo fedelissimo, ovvero Francesco Acerbi. Giocatore, fortissimamente voluto da Inzaghi per completare la batteria dei centrali dopo l’addio di Ranocchia. Inzaghi che, quando si era speso in prima persona con Steven Zhang per autorizzare l’operazione, già sapeva che il suo granatiere sarebbe stato protagonista e infatti Acerbi non ha impiegato molto a superare De Vrij nelle gerarchie".