Inter, colpo a un passo. Ieri sera la conferma ufficiale che spazza via ogni dubbio

L‘Inter è vicinissima a piazzare (oltre a Giroud, in arrivo la prossima settimana) il colpo Ashley Young. E ieri è arrivata una conferma ufficiale, dato che il laterale inglese è stato tenuto fuori da Solskjaer dalla lista dei convocati del Manchester United per la gara di oggi contro il Norwich. Un segno evidente di quanto la trattativa sia in fase conclusiva, al di là delle smentite. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Le parole, appunto, non hanno spaventato troppo l’Inter. E la prova è arrivata in serata: Young non è stato convocato dallo stesso Solskjaer per la partita di oggi contro il Norwich. Segno che di certo la sua presenza, a dispetto delle dichiarazioni del tecnico, non è più centrale a Manchester. Il motivo è presto detto: Young ha comunicato a dirigenti e allo stesso allenatore di voler lasciare subito i Red Devils, direzione Inter“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)